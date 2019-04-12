В Іспанії нападника Зозулю знову звинуватили у нацизмі, «Альбасете» підтримав українця

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Черговий скандал стався з українським форвардом іспанського клубу «Альбасете» Романом Зозулею.

Генеральний секретар лівої іспанської партії «Подемос» Пабло Іглесіас в інтерв’ю виданню Marca назвав його расистом і неонацистом.

Цей політик свого часу підтримав дії фанатів «Райо Вальєкано», які вимагали не приймати Зозулю у своєму клубі, коли мадридський клуб орендував його з «Бетіса» у 2017 році. Нині Іглесіас звинуватив Зозулю в тому, що він вітав нацистів і має татуювання зі свастикою.

«Ми говорили про неонацистів. Ми говоримо про расизм, який завдає великої шкоди футболу «, — розповів Подемос.

Зозулю відразу підтримав його клуб. В «Альбасете» заявили, що «поведінка Зозулі є для всіх прикладом — як у роздягальні, так і в підтримці соціальних проектів, що просуваються клубом».

«Альбасете» надасть українцю юридичні послуги на той випадок, якщо Зозуля захоче захистити свою чест і гідність у суді.

Сьогодні стало відомо, що Зозуля позиватиметься проти Іглесіаса. Про це повідомив агент форварда Володимир Кузьменко.

Асоціація іспанських футболістів (AFE) також заявила про повну підтримку українського форварда. В організації готові допомогти гравцеві із захистом його прав.

«Ви можете спокійно грати у футбол, а ми вам допоможемо», — йдеться в заяві AFE на офіційному сайті організації.

Публічну підтримку Роману Зозулі Павелко виказав і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. У Фейсбук він заявив, що обурений звинуваченнями Зозулі в нацизмі і запевнив, що ФФУ готова надати форварду будь-яку необхідну допомогу, в тому числі, юридичну.

Частина уболівальників в Іспанії звинувачують Зозулю в нацистських поглядах. Фанати «Райо Вальєкано», які дотримуються лівих поглядів, свого часу виступали проти оренди українця з «Бетіса» і проводили акції протесту. Пізніше 29-річний Зозуля пішов з «Райо» в «Альбасете», де є лідером команди. У цьому сезоні він забив за клуб 8 голів і віддав дві результативні передачі.

Зозуля відомий своєю проукраїнською позицією — разом із іншими футболістами «Дніпра» він збирав кошти для допомоги українській армії, а також відвідував українських військових на передовій.