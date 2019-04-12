Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У День космонавтики успішно минув перший комерційний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy

Подарунок до Дня космонавтики: неймовірне відео запуску надважкої ракети-носія Falcon Heavy Ілона Маска (ФОТО, ВІДЕО)

12 кві 2019, 10:59
999

До Дня космонавтики компанія Ілона Маска SpaceX зробила подарунок — здійснила успішний запуск з космодрому на мисі Канаверал надважкої ракети-носія Falcon Heavy із супутником для Саудівської Аравії. Запуск було реалізовано з пускового комплексу в космічному Центрі ім. Кеннеді.

Супутник Arabsat-6A виведений на задану орбіту. Це була перша комерційна місія Falcon Heavy, під час якої два бічних прискорювача ракети-носія успішно приземлилися на посадочні майданчики, повідомляє компанія SpaceX у Twitter.

Центральний блок повернувся на знамениту плавучу платформу з яскравою назвою Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще кохаю тебе») за 967 км від місця старту в Атлантичному океані.

Нагадаємо, перший політ Falcon Heavy відбувся 14 місяців тому. Тоді ракета-носій вивела на орбіту автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster. Falcon Heavy створена для виведення на орбіту важких вантажів (до 63 т).

У День космонавтики успішно минув перший комерційний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy / Фото: SpaceX Twitter

Також нагадаємо, цього дня у 1981 році американський космічний корабель «Колумбія» здійснив перший запуск в рамках програми «Спейс шаттл».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше