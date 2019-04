В День космонавтики успешно прошел первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Ко Дню космонавтики компания Илона Маска SpaceX преподнесла подарок — осуществила успешный пуск с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для Саудовской Аравии. Запуск был осуществлен с пускового комплекса в космическом Центре им. Кеннеди.

Спутник Arabsat-6A выведен на заданную орбиту. Это была первая коммерческая миссия Falcon Heavy, в ходе которой два боковых ускорителя ракеты-носителя успешно приземлились на посадочные площадки, сообщает компания SpaceX в Twitter.

Центральный блок совершил посадку на знаменитую плавучую платформу с ярким названием Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в 967 км от места старта в Атлантическом океане.

Напомним, первый полет Falcon Heavy состоялся 14 месяцев назад. Тогда ракета-носитель вывела на орбитуавтомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 т).

Также напомним, в этот день в 1981 году американский космический корабль «Колумбия» осуществил первый запуск в рамках программы «Спейс шаттл».