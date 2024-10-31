Маска вызвали в суд по делу о раздаче денег избирателям

https://racurs.ua/n200777-maska-vyzvali-v-sud-po-delu-o-razdache-deneg-izbiratelyam.html

Ракурс

Ілона Маска викликали до суду в межах справи про роздачу грошей американським виборцям.

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Раніше Маск оголосив, що щодня виплачуватиме мільйон доларів випадковому зареєстрованому виборцю, який підписав петицію його організації America PAC.

Слухання стосуються спроби окружного прокурора Філадельфії Ларрі Краснера зупинити роздачу Маском грошей менш ніж за тиждень до голосування, на тлі запеклої конкуренції між експрезидентом-республіканцем Дональдом Трампом і віцепрезиденткою-демократкою Камалою Гарріс.

У США подали до суду, щоб припинити таку роздачу грошей виборцям від організації Маска, пише Washington Post. Раніше у Мін’юсті вже попереджали, що такий конкурс може бути незаконним, адже законодавство забороняє платити з наміром спонукати людей проголосувати чи зареєструватися.

Ілон Маск всіляко підтримує виборчу кампанію Трампа.

Маск володіє виробником електромобілів Tesla і платформою соціальних медіа X, також космічною компанією SpaceX, яка має численні контракти з урядом США й виконує роботу для Міністерства оборони та NASA.

Частина цієї роботи є настільки чутливою, що Сполучені Штати дали Маску безпековий доступ високого рівня, що викликало занепокоєння у деяких, що надсекретна інформація та можливості США можуть бути під загрозою.

За словами чинних і колишніх американських, європейських і російських посадовців, які говорили з Wall Street Journal, такі побоювання можуть бути виправданими.