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Ракурс
Илон Маск два года регулярно общается с путиным

Илон Маск два года регулярно общается с путиным

25 окт 2024, 20:41
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Розслідування газети The Wall Street Journal засвідчило регулярне таємне спілкування американського бізнесмена Ілона Маска з володарем Кремля владіміром путіним та занепокоєння з цього приводу серед посадовців США.


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The Wall Street Journal пише про це, посилаючись на свої джерела серед посадовців із США, рф та Європи.

Маск з путіним здебільшого обговорюють геополітику, бізнес та особисті справи. В адміністрації США такі контакти викликають занепокоєння, адже уряд країни залежить від технологій мільярдера, який також має доступ до певної секретної інформації та звʼязки з Трампом, пише видання.

До того ж наприкінці 2023 року у путіна було прохання до Маска не активувати термінали супутникового звʼязку Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу голові Китаю Сі Цзіньпіну.

На запит про коментар Маск не відповів, проте у жовтні 2022 року він публічно стверджував, що спілкувався з путіним лише одного разу орієнтовно в квітні 2021 року. Розмовляли вони про космос. В рф заявили це ж саме.

Але, згідно з виданням, після 2022 року Маск спілкувався з іншими російськими посадовцями теж. Зокрема, з сєргєєм кирієнком — першим заступником глави адміністрації путіна. Тема їхньої розмови невідома.

Американський мільярдер робить внески у свій America PAC (комітет політичних дій), який просуває кандидата від республіканців у передвиборчій гонці у США.

Крім того, цей комітет проводить щоденні розіграші на мільйон доларів серед тих, хто підписав петицію на підтримку поправок до Конституції США — про свободу слова й право на володіння зброєю. Гроші на це виділяє теж Ілон Маск.

Источник: Ракурс


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