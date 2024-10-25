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Илон Маск два года регулярно общается с путиным
Илон Маск два года регулярно общается с путинымhttps://racurs.ua/n200596-ilon-mask-dva-goda-regulyarno-obschaetsya-s-putinym.htmlРакурс
Розслідування газети The Wall Street Journal засвідчило регулярне таємне спілкування американського бізнесмена Ілона Маска з володарем Кремля владіміром путіним та занепокоєння з цього приводу серед посадовців США.
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The Wall Street Journal пише про це, посилаючись на свої джерела серед посадовців із США, рф та Європи.
Маск з путіним здебільшого обговорюють геополітику, бізнес та особисті справи. В адміністрації США такі контакти викликають занепокоєння, адже уряд країни залежить від технологій мільярдера, який також має доступ до певної секретної інформації та звʼязки з Трампом, пише видання.
До того ж наприкінці 2023 року у путіна було прохання до Маска не активувати термінали супутникового звʼязку Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу голові Китаю Сі Цзіньпіну.
На запит про коментар Маск не відповів, проте у жовтні 2022 року він публічно стверджував, що спілкувався з путіним лише одного разу орієнтовно в квітні 2021 року. Розмовляли вони про космос. В рф заявили це ж саме.
Але, згідно з виданням, після 2022 року Маск спілкувався з іншими російськими посадовцями теж. Зокрема, з сєргєєм кирієнком — першим заступником глави адміністрації путіна. Тема їхньої розмови невідома.
Американський мільярдер робить внески у свій America PAC (комітет політичних дій), який просуває кандидата від республіканців у передвиборчій гонці у США.
Крім того, цей комітет проводить щоденні розіграші на мільйон доларів серед тих, хто підписав петицію на підтримку поправок до Конституції США — про свободу слова й право на володіння зброєю. Гроші на це виділяє теж Ілон Маск.
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