Ілон Маск два роки регулярно спілкується з путіним

https://racurs.ua/ua/n200596-ilon-mask-dva-roky-regulyarno-spilkuietsya-z-putinym.html

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Розслідування газети The Wall Street Journal засвідчило регулярне таємне спілкування американського бізнесмена Ілона Маска з президентом росії владіміром путіним та занепокоєння з цього приводу серед посадовців США.

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The Wall Street Journal пише про це, посилаючись на свої джерела серед посадовців із США, рф та Європи.

Маск з путіним здебільшого обговорюють геополітику, бізнес та особисті справи. В адміністрації США такі контакти викликають занепокоєння, адже уряд країни залежить від технологій мільярдера, який також має доступ до певної секретної інформації та звʼязки з Трампом, пише видання.

До того ж наприкінці 2023 року у путіна було прохання до Маска не активувати термінали супутникового звʼязку Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу голові Китаю Сі Цзіньпіну.

На запит про коментар Маск не відповів, проте у жовтні 2022 року він публічно стверджував, що спілкувався з путіним лише одного разу орієнтовно в квітні 2021 року. Розмовляли вони про космос. В рф заявили це ж саме.

Але, згідно з виданням, після 2022 року Маск спілкувався з іншими російськими посадовцями теж. Зокрема, з сєргєєм кирієнком — першим заступником глави адміністрації путіна. Тема їхньої розмови невідома.