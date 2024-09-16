Маск видалив свій пост після різкої реакції на його коментар про новий замах на Трампа

https://racurs.ua/ua/n199365-mask-vydalyv-sviy-post-pislya-rizkoyi-reakciyi-na-yogo-komentar-pro-novyy-zamah-na-trampa.html

Ракурс

Ілон Маск видалив свій пост на X після різкої реакції на його коментар.

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Видання Independent 16 вересня написало, що після другого невдалого замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа, Маск в соцмережі Х (колишній Twitter) на запитання користувача: «Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?», відповів: «І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу».

Користувачі X назвали його коментар «безвідповідальним» і «небезпечним».

Дехто закликав позбавити Маска державних контрактів і відвідати Секретну службу після такого коментаря.

Сам Маск назвав свій допис жартом, але згодом таки його видалив.

Колишня радниця передвиборчої кампанії Трампа 2016 року Ей Джей Делаго, яка наразі вважає себе антитрампісткою і підтримує Камалу Гарріс, відреагувала на повідомлення Маска:

Якби ви або я сказали це, завтра ФБР постукало б у наші двері і забрало б нас на допит.

Колишня федеральна прокурорка Елізабет де ла Вега:

Якщо серйозно, як колишній федеральний прокурор, я можу сказати вам, що заява, подібна до наведеної нижче заяви Ілона Маска, дійсно вимагає негайного візиту Секретної служби США. Це стандартний протокол у кожній подібній ситуації.

Колишній представник республіканців Адам Кінзінгер, який підтримав Камалу Гарріс особисто звернувся до Маска: