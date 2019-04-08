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Во время эксперимента NASA, фото: SpaceWeather.com
Удивительное зрелище: в NASA распылили в полярном сиянии барий и стронций (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n120480-udivitelnoe-zrelische-v-nasa-raspylili-v-polyarnom-siyanii-bariy-i-stronciy-video-foto.htmlРакурс
Вечером 5 апреля жители Норвегии могли стать свидетелями удивительного явления — небо во время северного сияния неожиданно покрылось странно окрашенными фигурами, похожими на гигантских кальмаров.
Это фмгуры стали результатом осуществляемого NASA эксперимента по поведению заряженных частиц в ионосфере — электрически заряженном слое атмосферы на высоте от 80 км, в котором возникает полярное сияние. Об этом сообщает издание SpaceWeather.com.
С помощью двух геофизических ракет в ионосфере были распылены частички триметилалюминия, а также смесь бария и стронция. Эти смеси создают красочные облака, которые позволяют исследователям визуально отслеживать поток нейтральных и заряженных частиц соответственно. В NASA отмечают, что рассеянные химикаты не представляют опасности для жителей региона.
Название этого проекта — AZURE, сокращенно от Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment. Его целью является измерение ветров и течений в ионосфере. В частности, ученые пытаются установить, как энергия из ионосферы может просачиваться ближе к поверхности Земли, где может влиять на нижние слои атмосферы.
Напомним, гигантская зеленая комета «Невероятный Халк», которая обещала подарить жителям Земли невероятное небесное зрелище, неожиданно распалась на части летом прошлого года.
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