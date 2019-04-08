Во время эксперимента NASA, фото: SpaceWeather.com

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Ракурс

Вечером 5 апреля жители Норвегии могли стать свидетелями удивительного явления — небо во время северного сияния неожиданно покрылось странно окрашенными фигурами, похожими на гигантских кальмаров.

Это фмгуры стали результатом осуществляемого NASA эксперимента по поведению заряженных частиц в ионосфере — электрически заряженном слое атмосферы на высоте от 80 км, в котором возникает полярное сияние. Об этом сообщает издание SpaceWeather.com.

С помощью двух геофизических ракет в ионосфере были распылены частички триметилалюминия, а также смесь бария и стронция. Эти смеси создают красочные облака, которые позволяют исследователям визуально отслеживать поток нейтральных и заряженных частиц соответственно. В NASA отмечают, что рассеянные химикаты не представляют опасности для жителей региона.

Название этого проекта — AZURE, сокращенно от Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment. Его целью является измерение ветров и течений в ионосфере. В частности, ученые пытаются установить, как энергия из ионосферы может просачиваться ближе к поверхности Земли, где может влиять на нижние слои атмосферы.

Напомним, гигантская зеленая комета «Невероятный Халк», которая обещала подарить жителям Земли невероятное небесное зрелище, неожиданно распалась на части летом прошлого года.