Під час експерименту NASA, фото: SpaceWeather.com

https://racurs.ua/ua/n120480-dyvovyjne-vydovysche-u-nasa-rozporoshyly-v-polyarnomu-syayvi-bariy-ta-stronciy-video-foto.html

Ракурс

Ввечері 5 квітня жителі Норвегії могли стати свідками дивовижного явища — небо під час північного сяйва несподівано вкрилося дивно забарвленими фігурами, схожими на гігантських кальмарів.

Це фігури стали результатом здійснюваного NASA експерименту з поведінки заряджених частинок в іоносфері — електрично зарядженому шару атмосфери на висоті від 80 км, у котрому виникає полярне сяйво. Про це повідомляє видання SpaceWeather.com.

За допомогою двох геофізичних ракет у іоносфері було розпорошено частки триметилалюмінію, а також суміш барію та стронцію. Ці суміші створюють барвисті хмари, які дозволяють дослідникам візуально відстежувати потік нейтральних і заряджених частинок відповідно. У NASA наголошують, що розпорошені хімікати не представляють небезпеки для жителів регіону.

Назва цього проекту — AZURE, скорочено від Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment. Його метою є вимірювання вітрів і течій в іоносфері. Зокрема, вчені намагаються встановити, як енергія з іоносфери може просочуватися ближче до поверхні Землі, де може впливати на нижні шари атмосфери.

Нагадаємо, гігантська зелена комета «Неймовірний Халк», котра обіцяла подарувати жителям Землі неймовірне небесне видовище, несподівано розпалася на частини влітку минулого року.