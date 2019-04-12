Дослідники NASA провели експеримент із близнюками. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n120658-doslidnyky-nasa-provely-eksperyment-z-blyznukamy-video.html

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Дослідники з NASA провели експеримент із близнюками-астронавтами. Дослідження було присвячено наслідкам впливу космічного польоту на організм людини.

Для експерименту вчені залучили пару близнюків. Спочатку чоловіки пройшли необхідну для астронавтів підготовку. Потім Скотт Келлі відправився на рік в космос і провів на борту міжнародної космічної станції період з 2015 по 2016 рік. У той час його брат-близнюк Марк залишився жити на Землі. Про це повідомляє Nasa в своєму відео на Youtube.

Коли Скотт повернувся, вчені почали масштабну перевірку обох чоловіків, щоб виявити можливі відмінності. Як виявилося, тривале перебування в космосі здатне змінити навіть активність генів. Дослідження організмів обох учасників проводилися більше року.

Так, після прибуття Скотта у нього з Марком були різні теломери. Це ділянки хромосом, які з часом коротшають, що є одною з ознак старіння. У Скотта за час перебування в космосі довжина теломерів збільшилася, що зробило його геном дещо молодшим.

Через якийсь час ситуація в корені змінилася. Теломери Скотта почали стрімко скорочуватися і зменшилися навіть більше, ніж у його брата. Пояснити цей феномен вчені поки не можуть.

З очікуваних змін виявилося зміна перерозподілу рідин в умовах мікрогравітації, у Скотта порушилося кровопостачання ніг і погіршився зір. Також у чоловіка змінився склад мікрофлори кишечника і знизився рівень когнітивних здібностей.

Хоча людський організм погано пристосовується до космічних подорожей, всі негативні наслідки з часом йдуть.

Як раніше повідомлялося, під час одного зі своїх експериментів NASA розпорошило в полярному сяйві барій і стронцій