Від лютого 2017-го Зеленський 13 разів злітав до міст, де мешкає олігарх Коломойський

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Кандидат у президенти України та комік Володимир Зеленський міг бачитися із олігархом Ігорем Коломойським 13 разів впродовж двох років — з лютого 2017 року дотепер.

Зеленський щонайменше 11 разів мандрував до Женеви, коли там мешкав Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль улітку 2018 року актор і співвласник «Кварталу 95» двічі злітав до Тель-Авіва, повідомляється у розслідуванні програми «Схеми», яке вийшло 11 квітня.

У поїздках Зеленського часто супроводжував правник Коломойського Андрій Богдан. Нині він працює головним юридичним радником передвиборчої кампанії Зеленського.

У Женеву Зеленський літав чотири рази у 2017 році та сім разів у 2018-му. Двічі він мандрував у Тель-Авів і теж у супроводі Богдана. У грудні 2018 року до них долучився й керівник партії «Слуга Народу» Іван Баканов.

Крім того, «Схеми» стверджують, що Зеленський неодноразово був пасажиром приватних літаків разом з бізнес-партнерами Коломойського, зокрема, Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами.

Олігарх у телефонному коментарі повідомив, що востаннє бачився із Зеленським у лютому 2018 року, але згодом припустив, що, можливо, «ще десь міг з ним перетнутися».

Юрист Богдан відмовився пояснювати причини його спільних із Зеленським вояжів до Женеви і Тель-Авіва. А в штабі Зеленського запит «Схем» на цю тему проігнорували.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський оголосив про намір балотуватися на посаду президента країни у новорічну ніч — 31 грудня 2018 року.