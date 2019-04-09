Адвокат Коломойського працює у штабі Зеленського. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n120509-advokat-kolomoyskogo-pracuie-v-shtabi-zelenskogo-i-regulyarno-litaie-do-oligarha-jurnalisty-foto.html

Ракурс

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського працює адвокат Ігоря Коломойського.

Журналісти з’ясували, що Андрій Богдан не тільки представляє кандидата Зеленського на офіційних зустрічах і заходах, але й продовжує вести справи Коломойського, повідомляють у Bihus.info.

Так, Богдан неодноразово приїжджав до штабу Зеленського на Печерську, а 31 березня він провів декілька годин у тимчасовому штабі кандидата в комплексі «Парковий». До того ж, Богдан з’явився на офіційній зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником та засновником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним як представник команди Зеленського.

Водночас журналісти з’ясували, що у 2018 році Богдан регулярно літав до Женеви, де на той час мешкав Коломойський. А в 2019 році він встиг вже чотири рази навідатися до Тель-Авіву, за 15 км від якого розташований офіс олігарха.

При цьому в штабі шоумена заявили, що Богдан є просто давнім другом Зеленського.