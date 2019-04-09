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Адвокат Коломойского работает в штабе Зеленского и регулярно летает к олигарху. Фото: Depo.ua

Адвокат Коломойского работает в штабе Зеленского и регулярно летает к олигарху — журналисты (ФОТО, ВИДЕО)

9 апр 2019, 11:18
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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского работает адвокат Игоря Коломойского.

Журналисты выяснили, что Андрей Богдан не только представляет кандидата Зеленского на официальных встречах и мероприятиях, но и продолжает вести дела Коломойского, сообщает Bihus.info.

Так, Богдан неоднократно приезжал в штаб Зеленского на Печерске, а 31 марта он провел несколько часов во временном штабе кандидата в комплексе «Парковый». К тому же, Богдан появился на официальной встрече с директором НАБУ Артемом Сытником и основателем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным в качестве представителя команды Зеленского.

В то же время журналисты выяснили, что в 2018 году Богдан регулярно летал в Женеву, где в то время жил Коломойский. А в 2019 году он успел уже четыре раза наведаться в Тель-Авив, в 15 км от которого находится офис олигарха.

При этом в штабе шоумена заявили, что Богдан является просто давним другом Зеленского.

Адвокат Коломойского работает в штабе Зеленского. Фото: bihus.info

Адвокат Коломойского работает в штабе Зеленского. Фото: bihus.info

Адвокат Коломойского работает в штабе Зеленского. Фото: bihus.info


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