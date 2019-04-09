В Казахстане объявили внеочередные выборы президента. Фото: Nur.kz

https://racurs.ua/n120508-v-kazahstane-obyavili-vneocherednye-vybory-prezidenta.html

Ракурс

В Казахстане объявили о проведении внеочередных выборов на должность главы государства. О необходимости их проведения заявил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, выборы необходимы для обеспечения общественно-политического согласия и подтверждения преемственности и стабильности политики. Об этом рассказал Токаев в эфире республиканских телеканалов, передает местное издание Tenginews.kz.

Внеочередные выборы пройдут 9 июня. По мнению Токаева, происходящие в мире перемены не идут на пользу стране и необходимо принять меры для исключения любой неопределенности во властных структурах Казахстана.

Вчера Токаев встретился с председателями Межилиса, Конституционного совета, сената и с премьер-министром, а сегодня побеседовал с лидерами политических партий.

Как известно, 19 марта прежний президент страны Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Он возглавлял Казахстан с 1990 года. Сейчас его обязанности исполняет экс-спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Ранее «Ракурс» сообщал, что столица Казахстана Астана 23 марта была окончательно переименована в Нур-Султан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.