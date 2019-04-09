У Казахстані оголосили позачергові вибори президента. Фото: Nur.kz

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Ракурс

У Казахстані оголосили про проведення позачергових виборів на посаду голови держави. Про необхідність їх проведення заявив чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

За словами Токаєва, вибори необхідні для забезпечення суспільно-політичної згоди і підтвердження спадкоємності та стабільності політики. Про це розповів Токаєв в ефірі республіканських телеканалів, передає місцеве видання Tenginews.kz.

Позачергові вибори пройдуть 9 червня. На думку Токаєва, зміни, що відбуваються у світі, не йдуть на користь країні і необхідно вжити заходів для виключення будь-якої невизначеності у владних структурах Казахстану.

Вчора Токаєв зустрівся з головами Межилісу, Конституційної ради, сенату і з прем'єр-міністром, а сьогодні поговорив із лідерами політичних партій.

Як відомо, 19 березня колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв склав повноваження. Він очолював Казахстан із 1990 року. Зараз його обов’язки виконує екс-спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що столиця Казахстану Астана 23 березня було остаточно перейменована на Нур-Султан. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ.