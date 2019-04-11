С февраля 2017 года Зеленский 13 раз слетал в города, в которых проживает олигарх Коломойский

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Кандидат в президенты Украины и комик Владимир Зеленский мог видеться с олигархом Игорем Коломойским 13 раз в течение двух лет — с февраля 2017 до сих пор.

Зеленский не менее 11 раз путешествовал в Женеву, когда там жил Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года актер и соучредитель «Квартала 95» дважды слетал в Тель-Авив, сообщается в расследовании программы «Схемы», которое вышло 11 апреля.

В поездках Зеленского часто сопровождал юрист Коломойского Андрей Богдан. Сейчас он работает главным юридическим советником предвыборной кампании Зеленского.

В Женеву Зеленский летал четыре раза в 2017 году и семь раз в 2018-м. Дважды он путешествовал в Тель-Авив и тоже в сопровождении Богдана. В декабре 2018 года к ним присоединился и руководитель партии «Слуга народа» Иван Баканов.

Кроме того, «Схемы» утверждают, что Зеленский неоднократно был пассажиром частных самолетов вместе с бизнес-партнерами Коломойского, в частности, Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом.

Олигарх в телефонном комментарии сообщил, что последний раз виделся с Зеленским в феврале 2018 года, но впоследствии предположил, что, возможно, «еще где-то мог с ним пересечься».

Юрист Богдан отказался объяснять причины его совместных с Зеленским вояжей в Женеву и Тель-Авив. А в штабе Зеленского запрос «Схем» на эту тему проигнорировали.

Напомним, что Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться на пост президента страны в новогоднюю ночь — 31 декабря 2018 года.