В Греции родился ребенок с генами трех человек. Фото: BarcelonaMedicalService

https://racurs.ua/n120646-v-grecii-rodilsya-rebenok-s-genami-treh-chelovek.html

Ракурс

В Греции родился мальчик с генетическим материалом трех человек. Репродуктологи из Испании и Греции смогли помочь появиться на свет необычному малышу. Их совместный прорыв может помочь всем бесплодным парам мира.

Ребенка родила 32-летняя бесплодная женщина, которая ранее прошла четыре курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Во время удачного оплодотворения использовали ее яйцеклетку, яйцеклетку женщины-донора и сперматозоиды супруга. Оплодотворенный эмбрион получил не только ДНК родителей, но и немного от донора. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Затем эмбрион поместили в матку пациентки. Подобный метод ранее применяли лишь однажды для пары из Иордании. Такой подход подойдет тем семьям, которые ранее страдали митохондриальными заболеваниями.

Британские эксперты заявили, что подобные эксперименты нарушают медицинскую этику и их нельзя проводить.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США 61-летняя женщина родила ребенка для своего сына и его бойфренда. Для оплодотворения использовали яйцеклетку сестры бойфренда и сперму сына роженицы.