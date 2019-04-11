У Греції народилася дитина з генами трьох осіб. Фото: BarcelonaMedicalService

https://racurs.ua/ua/n120646-u-greciyi-narodylasya-dytyna-z-genamy-troh-osib.html

Ракурс

У Греції народився хлопчик з генетичним матеріалом трьох осіб. Репродуктологи з Іспанії та Греції змогли допомогти з’явитися на світ незвичайному малюку. Їх спільний прорив може допомогти всім безплідним парам світу.

Дитину народила 32-річна безплідна жінка, яка раніше пройшла чотири курси екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Під час вдалого запліднення використовували її яйцеклітину, яйцеклітину жінки-донора і сперматозоїди чоловіка. Запліднений ембріон отримав не тільки ДНК батьків, але і трохи від донора. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Потім ембріон помістили в матку пацієнтки. Подібний метод раніше застосовували лише одного разу для пари з Йорданії. Такий підхід підійде тим сім’ям, які раніше страждали мітохондріальними захворюваннями.

Британські експерти заявили, що подібні експерименти порушують медичну етику і їх не можна проводити.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США 61-річна жінка народила дитину для свого сина і його бойфренда. Для запліднення використовували яйцеклітину сестри бойфренда і сперму сина породіллі.