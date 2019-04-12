Перший в Україні Банк грудного молока відкрився у столиці. Фото: Pixabay

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Ракурс

Перший в Україні Банк грудного молока відкрився у Перинатальному центрі Києва. Установа збирає донорське молоко, перевіряє його, обробляє та роздає малюкам, які його потребують.

Скористатися послугами такого Банку можна за призначенням лікаря-неонатолога або під час перебування у стаціонарному відділенні згаданого центру. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Тривалість курсу вживання донорського молока лікарі визначають орієнтуючись на перспективу лактації біологічної матері немовляти або зважаючи на важкість його стану.

Стати донором грудного молока може стати виключно здорова жінка, адже банк додатково перевіряє бажаючих допомогти. Зробити внесок жінка може тільки в період лактації, поки годує власну дитину. Бажаючі мають заповнити анкету та пройти співбесіду зі спеціалістами установи.

За останніми даними, Банк вже прийняв близько 40 літрів донорського молока, яке потрапило до понад 20 немовлят. Лікарі зазначили, що в дітей стабілізувався стан і вони почали набирати вагу. Грудне молоко допомагає немовлятам значно краще за суміші.

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