Первый в Украине Банк грудного молока открылся в столице. Фото: Pixabay

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Ракурс

Первый в Украине Банк грудного молока открылся в Перинатальном центре Киева. Учреждение собирает донорское молоко, проверяет его, обрабатывает и дает малышам, которые в нем нуждаются.

Воспользоваться услугами такого Банка можно по назначению врача-неонатолога или во время пребывания в стационарном отделении упомянутого центра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Продолжительность курса применения донорского молока врачи определяют, ориентируясь на перспективу лактации биологической матери младенца или ввиду тяжести его состояния.

Стать донором грудного молока может стать исключительно здоровая женщина, ведь банк дополнительно проверяет желающих помочь. Сделать вклад женщина может только в период лактации, пока кормит своего ребенка. Желающие должны заполнить анкету и пройти собеседование со специалистами учреждения.

По последним данным, Банк уже принял около 40 литров донорского молока, которое попало к более 20 младенцам. Врачи отметили, что у детей стабилизировалось состояние и они начали набирать вес. Грудное молоко помогает младенцам значительно лучше смеси.

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