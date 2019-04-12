Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Гриценка оголосили в розшук в РФ і вимагають його заочного арешту. Фото: Фокус

Гриценка оголосили в розшук в РФ і вимагають його заочного арешту

12 кві 2019, 12:23
999

Екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка в Росії оголосили в міжнародний розшук нібито за заклики до тероризму. Слідчі просять Басманний суд Москви заочно заарештувати політика.

Слідчий комітет Росії стверджує, що в 2011 році Гриценко в ефірі «1+1» нібито закликав підірвати залізничні потяги і тим самим здійснити теракт на території Росії. Про це повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає ТАСС.

На думку російських слідчих, Гриценко повторно закликав до терактів в Таганрозі і Москві в липні 2017 року, але вже в ефірі телеканалу «112 Україна».

Наразі Гриценка заочно звинувачують в діях, передбачених ч. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в мережі інтернет). Дата наступного засідання, на якому буде обиратися заочний запобіжний захід, поки не вказується.

Як відомо, Анатолій Гриценко балотувався на пост президента України, але зійшов з дистанції після першого туру.

Раніше повідомлялося, що Гриценко більше не буде висуватися в президенти України, але готується зі своєю командою до парламентських виборів.




Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше