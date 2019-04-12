Гриценко в РФ объявили в розыск за призывы к терроризму и потребовали заочный арест. Фото: Фокус

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Экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценка в России объявили в международный розыск якобы за призывы к терроризму. Следователи просят Басманный суд Москвы заочно арестовать политика.

Следственный комитет России утверждает, что в 2011 году Гриценко в эфире «1+1» якобы призывал подорвать железнодорожные поезда и тем самым совершить теракт на территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

По мнению российских следователей, Гриценко повторно призывал к терактам в Таганроге и Москве в июле 2017 года, но уже в эфире телеканала «112 Украина».

Сейчас Гриценко заочно обвиняют в действиях, предусмотренных ч. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет). Дата следующего заседания, на котором будет избираться заочная мера пресечения, пока не указывается.

Как известно, Анатолий Гриценко баллотировался на пост президента Украины, но сошел с дистанции после первого тура.

Ранее сообщалось, что Гриценко больше не будет выдвигаться в президенты Украины, но готовится со своей командой к парламентским выборам.