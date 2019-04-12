Зеленський зустрівся з Макроном. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120685-zelenskyy-zustrivsya-iz-makronom-u-paryji-foto-video.html

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Володимир Зеленський, який є кандидатом в президенти України, 12 квітня зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Французький лідер прийняв Зеленського в Єлисейському палаці. На зустрічі були присутні й соратники кандидата: екс-глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк, колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов. Про це свідчить відео, оприлюднене в групі «Команда Зеленського» у Facebook.

«Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі», — йдеться у підписі до відео.

Деталі зустрічі Макрона та Зеленого та те, про що говорили учасники заходу, поки невідомі.

Як відомо, сьогодні зустріч з Макроном також має провести чинний президент України та кандидат у президенти Петро Порошенко. Очікується, що французький лідер зустрінеться з Порошенком о 19.00. ЗМІ зможуть бути свідками протокольної частини зустрічі глав держав. Очікується, що в Єлисейському палаці влаштують офіційний прийом за участі Республіканської гвардії.

Нагадаємо, 11 квітня президент Петро Порошенко приїхав на ефір програми «Прово на владу» без запрошення, щоб повторно запросити кандидата Володимира Зеленського на дебати. Під час телефонної розмови між кандидатами виникла суперечка, політики намагалися перекричати один одного.