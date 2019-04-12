Порошенко приїхав на ефір, щоб запросити Зеленського на дебати. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n120670-poroshenko-stverdjuie-scho-pryyihav-na-efir-1-1-dlya-zaproshennya-zelenskogo-na-debaty-video.html

Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко приїхав на ефір програми «Прово на владу» без запрошення, щоб повторно запросити кандидата Володимира Зеленського на дебати.

За словами Порошенка, він намагається зробити все можливе, щоб Зеленський прийшов на «Республіканський» стадіон і взяв участь у дебатах, на які сам же і кликав. Про це повідомив Порошенко за лаштунками програми, передає ТСН в своєму відео на Youtube.

Президент підкреслив, що його опонент не може ховатися від громадян і журналістів, а також не має права диктувати умови.

Голова держави обурений тим, що не дивлячись на його виконання всіх умов Зеленського, кандидат, на думку президента, намагається уникнути дебатів. Порошенко запропонував Зеленському все ж провести дебати 14-го квітня — в останню неділю перед виборами.

Як відомо, генеральний директор групи «1+1 Media» Олександр Ткаченко пригрозив чинному президенту судом через його раптову появу в ефірі. Ткаченко звинуватив голову держави в зловживанні статусом президента.