Соцмережі вибухнули критикою на розмову Зеленського та Порошенка в ефірі «1+1»

https://racurs.ua/ua/n120654-komediant-v-efiri-buv-napidpytku-socmereji-vybuhnuly-krytykou-cherez-rozmovu-zelenskogo.html

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Прямий ефір у студії каналу «1+1», який відбувся увечері 11 квітня, спричинив бурхливе обговорення у соціальних мережах. Найбільше дісталося від користувачів кандидату у президенти Володимиру Зеленському. Його грубі слова викликали у багатьох шок і шквал критики.

Увечері 11 квітня кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський поспілкувались в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» на підвищених тонах. Актор студії «Квартал 95» висловлювався грубо, а через якийсь час взагалі кинув слухавку.

Темою розмови стало запрошення Порошенка Зеленському приїхати у студію «плюсів», а також дата дебатів — 14 або 19 квітня. Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що він покликав його в студію, знаючи, що той перебуває у Парижі і готується до переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Порошенко це заперечив і сказав, що не цікавиться пересуваннями Зеленського.

Кандидати говорили одночасно, перебиваючи один одного. На фразу Порошенка «Ви закінчили?» Зеленський відреагував так: «Я закінчу через п’ять років, а ви — 22 квітня». Згодом Зеленський відповів, що «його команду ніхто не поставить в позицію», дебати відбудуться 19 квітня і кинув слухавку.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що Зеленський був напідпитку під час ефіру.

«Складається враження, що Зе боїться не дебатів. Він боїться будь-яких публічних політичних виступів, де немає дублів. Ми виберемо президентом людину, яка жодного разу не тримала удару на публічних заходах?», — прокоментував вчорашнє шоу власкор УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

«Вибачте, але: Зеленський — м*дак. Нашою державою керувати буде натуральний гопник. Це — реальність. Доведено ефіром 1+1», — написав головний редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.

«На „плюсах“ Зеленський повівся як м*дак. Так не можна поводитися. І не треба про „порохобоство“. Це просто про виховання і правила поведінки», — написав Валерій Калниш із радіо «Новое время».

«Це капець. Це ка-пець. Різниця не освітня, різниця не класова. Різниця видова», — пише Віктор Трегубов.