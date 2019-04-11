Порошенко прибув на «1+1» і запросив у студію Зеленського, замість нього приїхав прокурор Кулик

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Президент України Петро Порошенко приїхав в студію програми «Право на владу» на каналі «1+1» і запропонував Володимиру Зеленському почати дебати безпосередньо у студії.

Через декілька хвилин Зеленський відповів, що прибути не може, адже перебуває у Парижі, готуючись до зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

У телефонній розмові з студією Зеленський пояснив свою позицію. Між кандидатами відбулася розмова на підвищених тонах.

Замість Зеленського до студії приїхав голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик.

Сьогодні Кулика вивели з групи, що розслідує так званий «Курченкогейт». У березні Кулик розповсюдив заяву щодо справи олігарха-втікача Сергія Курченка та причетність до неї людей з оточення президента Порошенка. Він стверджував, що у чотирьох епізодах провадження спільно з Курченком діяли заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, екс-глава АП Борис Ложкін, колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева.

Цим особам прокуратура направила підозри. У відповідь на ці звинувачення в Генпрокуратурі відразу заявили, що висунуті прокурором підозри були здійснені з порушенням процесуального законодавства.