Україна виграла три "золота" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

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Ракурс

Українська збірна з греко-римської боротьби на Чемпіонаті Європи у Бухаресті виграла 11 квітня третю золоту медаль.

Оксана Лівач, що виступає у ваговій категорії до 50 кг, на останніх секундах фіналу вирвала перемогу у болгарки Міглени Селішки і принесла Україні перше золото чемпіонату, повідомляє Твіттер Національного олімпійського комітету України.

Ірина Гусяк (до 55 кг) здобула переконливу перемогу у фіналі над болгаркою Евеліною Ніколовою.

Переможний почин Оксани Лівач та Ірини Гусяк підтримала Алла Черкасова, що виступає у ваговій категорії до 68 кг. У фіналі вона поборола Аделу Ганзлічкову з Чехії.

Наразі жіноча збірна України лідирує у загальному заліку чемпіонату. Після четвертого дня змагань у неї 85 очок. У найближчих конкуренток з Болгарії — 75 пунктів.

«Ракурс» повідомляв, що на початку березня український біатлоніст Дмитро Підручний здобув «золото» на Чемпіонаті світу з біатлону. Українець виборов перемогу у гонці переслідування.