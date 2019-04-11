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Ракурс
Україна виграла три "золота" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Україна виграла три «золота» на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби (ФОТО)

11 кві 2019, 22:46
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Українська збірна з греко-римської боротьби на Чемпіонаті Європи у Бухаресті виграла 11 квітня третю золоту медаль.

Оксана Лівач, що виступає у ваговій категорії до 50 кг, на останніх секундах фіналу вирвала перемогу у болгарки Міглени Селішки і принесла Україні перше золото чемпіонату, повідомляє Твіттер Національного олімпійського комітету України.

Україна виграла три "золота" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Ірина Гусяк (до 55 кг) здобула переконливу перемогу у фіналі над болгаркою Евеліною Ніколовою.

Україна виграла три золота на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Переможний почин Оксани Лівач та Ірини Гусяк підтримала Алла Черкасова, що виступає у ваговій категорії до 68 кг. У фіналі вона поборола Аделу Ганзлічкову з Чехії.

Україна виграла три золота на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Наразі жіноча збірна України лідирує у загальному заліку чемпіонату. Після четвертого дня змагань у неї 85 очок. У найближчих конкуренток з Болгарії — 75 пунктів.

«Ракурс» повідомляв, що на початку березня український біатлоніст Дмитро Підручний здобув «золото» на Чемпіонаті світу з біатлону. Українець виборов перемогу у гонці переслідування.

Джерело: Ракурс


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