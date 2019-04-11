Украина выиграла три "золота" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

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Ракурс

Украинская сборная по греко-римской борьбе на Чемпионате Европы в Бухаресте выиграла 11 апреля третью золотую медаль.

Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 кг, на последних секундах финала вырвала победу у болгарки Миглены Селишки и принесла Украине первое золото чемпионата, сообщает Твиттер Национального олимпийского комитета Украины.

Ирина Гусяк (до 55 кг) одержала убедительную победу в финале над болгаркой Эвелиной Николовой.

Победный почин Оксаны Ливач и Ирины Гусяк поддержала Алла Черкасова, выступающая в весовой категории до 68 кг. В финале она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.

Пока женская сборная Украины лидирует в общем зачете чемпионата. После четвертого дня соревнований у нее 85 очков. У ближайших конкуренток из Болгарии — 75 пунктов.

«Ракурс» сообщал, что в начале марта украинский биатлонист Дмитрий Подручный завоевал «золото» на Чемпионате мира по биатлону. Украинец победил в гонке преследования.