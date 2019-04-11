Прокурор Костянтин Кулик. Фото: News24UA

https://racurs.ua/ua/n120632-prokurora-kulyka-vyvely-z-grupy-prokuroriv-yaki-rozsliduut-kurchenkogeyt.html

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Прокурора Костянтина Кулика вивели з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву «Курченкогейт».

Таким чином Кулик не уповноважений робити заяви по цій справі, поки генеральна інспекція Генпрокуратури проводить перевірку законності його дій. Якщо прокурор розголосить таємниці слідства, то інспектори врахують цей факт та зроблять відповідні висновки. Про це 11 квітня повідомив речник ГП Андрій Лисенко на власній сторінці у Facebook.

Він додав, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5.00 28 березня 2019 року й внесення змін до так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчать про наявний факт порушення.

Нагадаємо, у березні голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик розповсюдив заяву про справу олігарха-втікача Сергія Курченка та причетність до неї людей з оточення президента Петра Порошенка.

Кулик стверджував, що у чотирьох епізодах провадження подільниками Курченка були заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, екс-глава АП Борис Ложкін, колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева. Цим особам прокуратура направила підозри.

Заява Кулика спровокувала справжній скандал. У Генпрокуратурі відразу заявили, що висунуті прокурором підозри були здійснені з порушенням процесуального законодавства.