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Проокурор Кулик рассказал, почему тормозилось расследование «дела Курченко», фото — Телеграф

Каста неприкасаемых: подчиненный Луценко рассказал, почему тормозилось расследование «дела Курченко»

29 мар 2019, 09:40
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Глава отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик распространил заявление относительно дела беглого олигарха Сергея Курченко и причастности к нему людей из окружения президента Петра Порошенко.

В нем прокурор подтвердил объявление подозрений нескольким людям из окружения главы государства. Речь идет об экс-главе Администрации президента Борисе Ложкине, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и других топ-чиновниках. Заявление Кулика зачитали в вечернем эфире канала «1+1» 28 марта.

Кулик является прокурором в «деле Курченко», которое расследовалось пять лет. В прошлом году суд дал разрешение на спецрасследование относительно Курченко. Подозрение лично олигарху из окружения экс-главы государства Виктора Януковича состоит из более чем 1 тыс. страниц. Оно содержит в себе и эпизоды относительно сговора разных лиц.

Кулик утверждает, что в четырех эпизодах производства подельниками Курченко были заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, экс-глава АП Борис Ложкин, бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева.

«Без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Курченко», — заявил прокурор.

Он утверждает, что этих фигурантов не вызывали в Генпрокуратуру из-за того, что они якобы «входят в так называемую касту неприкасаемых».

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что окружению главы государства Петра Порошенко объявлены подозрения относительно участия в схемах беглого олигарха Сергея Курченко. В сеть выложили и фото документов, которые прокуратура направила подозреваемым.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что выдвинутые прокурором Константином Куликом подозрения были осуществлены с нарушением процессуального законодательства.


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