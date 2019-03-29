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Прокурор Кулик розповів, чому гальмувалося розслідування «справи Курченка», фото — Телеграф

Каста недоторканних: підлеглий Луценка розповів, чому гальмувалося розслідування «справи Курченка»

29 бер 2019, 09:40
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Голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик розповсюдив заяву про справу олігарха-втікача Сергія Курченка та причетність до неї людей з оточення президента Петра Порошенка.

У ній прокурор підтвердив оголошення підозр декільком людям з оточення глави держави. Йдеться про екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, екс-главу НБУ Валерію Гонтареву та інших топ-чиновників. Заяву Кулика зачитали у вечірньому ефірі каналу «1+1» 28 березня.

Кулик є прокурором у «справі Курченка», яка розслідувалася п’ять років. Торік суд дав дозвіл на спецрозслідування стосовно Курченка. Підозра особисто олігарху з оточення екс-глави держави Віктора Януковича складається із понад 1 тис. сторінок. Вона містить в собі й епізоди за змовою різних осіб.

Кулик стверджує, що у чотирьох епізодах провадження подільниками Курченка були заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, екс-глава АП Борис Ложкін, колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева.

«Без висунення їм офіційних підозр неможливо було закінчити кримінальну справу стосовно Курченка», — заявив прокурор.

Він переконує, що цих фігурантів не викликали до Генпрокуратури через те, що вони нібито «входять у так звану касту недоторканних».

Нагадаємо, що цього тижня стало відомо про те, що оточенню глави держави Петра Порошенка оголошені підозри щодо участі у схемах олігарха-втікача Сергія Курченка. У мережу виклали й фото документів, які прокуратура направила підозрюваним.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що висунуті прокурором Костянтином Куликом підозри були здійснені з порушенням процесуального законодавства.


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