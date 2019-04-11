Прес-конференцію друга дитинства Зеленського відтермінували через інформацію про замінування будівлі

https://racurs.ua/ua/n120631-pres-konferenciya-druga-dytynstva-zelenskogo-vidterminuvalasya-cherez-informaciu-pro-zaminuvannya.html

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Прес-конференція друга дитинства Володимира Зеленського Дениса Манжосова відтермінувалася через інформацію про замінування будівлі агенції «Українські Новини».

Будівлю перевіряють на мінування, але захід обіцяли не скасовувати, повідомляє «Громадське» у Твіттер.

Прес-конференція Манжосова, яка має назву «Задзеркалля — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів з КВК та студії „Квартал 95“ Володимира Зеленського та Дениса Манжосова», спричинила неабиякий ажіотаж ЗМІ. В прес-залі на нього очікує 15 камер і 30 журналістів.

Друг дитинства Зеленського, екс-учасник та один зі співзасновників студії «Квартал 95» має намір розповісти про дитячі роки свого товариша, що відбувається за лаштунками КВК, як виникла студія «Квартал 95» і чи є у неї покровителі сьогодні, а також про те, чому найближчі друзі не спілкуються вже понад п’ять років після 30-річної дружби.

«Українські Новини» повідомили, що актори «Кварталу 95» також прийшли на прес-конференцію Манжосова. Оскільки вони не є представниками ЗМІ, організатори не пустили їх в залу.

Нагадаємо, що сьогодні відеоролик, на якому вантажівкою збивають кандидата у президенти України і шоумена Володимира Зеленського, зацікавив правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження и перевіряє наявність погрози життю чи здоров’ю кандидата.