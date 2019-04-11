Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прес-конференцію друга дитинства Зеленського відтермінували через інформацію про замінування будівлі

Прес-конференцію друга дитинства Зеленського відтермінували через інформацію про замінування будівлі (ФОТО)

11 кві 2019, 16:25
999

Прес-конференція друга дитинства Володимира Зеленського Дениса Манжосова відтермінувалася через інформацію про замінування будівлі агенції «Українські Новини».

Будівлю перевіряють на мінування, але захід обіцяли не скасовувати, повідомляє «Громадське» у Твіттер.

Прес-конференція Манжосова, яка має назву «Задзеркалля — як і чому розійшлися шляхи найкращих друзів дитинства, партнерів з КВК та студії „Квартал 95“ Володимира Зеленського та Дениса Манжосова», спричинила неабиякий ажіотаж ЗМІ. В прес-залі на нього очікує 15 камер і 30 журналістів.

Друг дитинства Зеленського, екс-учасник та один зі співзасновників студії «Квартал 95» має намір розповісти про дитячі роки свого товариша, що відбувається за лаштунками КВК, як виникла студія «Квартал 95» і чи є у неї покровителі сьогодні, а також про те, чому найближчі друзі не спілкуються вже понад п’ять років після 30-річної дружби.

«Українські Новини» повідомили, що актори «Кварталу 95» також прийшли на прес-конференцію Манжосова. Оскільки вони не є представниками ЗМІ, організатори не пустили їх в залу.

Нагадаємо, що сьогодні відеоролик, на якому вантажівкою збивають кандидата у президенти України і шоумена Володимира Зеленського, зацікавив правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження и перевіряє наявність погрози життю чи здоров’ю кандидата.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше