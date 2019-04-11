Вибори президента: відеоролик зі збиттям Зеленського вантажівкою перевіряє поліція

https://racurs.ua/ua/n120630-vybory-prezydenta-videorolyk-zi-zbyttyam-zelenskogo-vantajivkou-pereviryaie-policiya.html

Ракурс

Відеоролик на якому вантажівкою збивають кандидата у президенти України і шоумена Володимира Зеленського зацікавив правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження и перевіряє наявність погрози життю чи здоров’ю кандидата.

Під час моніторингу соціальний мереж був виявлений відеоролик, який активно розповсюджували користувачі. На ньому Зеленського під час його промови збиває вантажний автомобіль. Короткий ролик на 13 секунд закінчується фразою «У кожного своя дорога». Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Наразі правоохронці намагаються з’ясувати ім’я осіб, які замовили цей ролик, та обставини його появи. Поліція планує направити офіційний запит до адміністрації соцмереж з проханням видалити ролик.

Відео змонтоване на основі останнього рекламного ролика Зеленського, який вийшов вранці того ж дня. У команді кандидата стверджують, що відео було опубліковане у Telegram.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у команді Зеленського вже звинуватили у створенні цього ролика штаб діючого президента Петра Порошенка.