В інтернеті опублікували ролик, де фура збиває Зеленського. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120603-vybory-2019-zelenskomu-hochut-posylyty-ohoronu-cherez-videorolyk-yakyy-poshyryla-komanda.html

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Володимиру Зеленському можуть посилити охорону після того, як в інтернеті опублікували ролик, де фура збиває переможця першого туру президентських. виборів.

У команді Зеленського стверджують, що провокаційний ролик розповсюдив штаб Петра Порошенка. Про це повідомила прес-служба кандидата.

«О 21.34 10 квітня на офіційному Telegram-каналі президента України Петра Порошенка, було опубліковано відео, де фура збиває Володимира Зеленського», — йдеться в заяві, що опублікована на сайті ze2019.com

Відразу після так званого ДТП у кадрі показують білу речовину, на перший погляд схожу на наркотики, та напис: «У кожного своя дорога».

У штабі Зеленського стверджують, що відео змонтоване на основі останнього рекламного ролика, який вийшов вранці того ж дня. Ось оригінал рекламного ролика «Час об'єднатися заради майбутнього», опублікованого в YouTube 10 квітня.

У команді кандидата додали, що 7 квітня на офіційній Facebook-сторінці чинного президента опублікували звернення Порошенка, в якому глава держави закликав однодумців приєднуватися до його команди. У відеозверненні та в описі до публікації є посилання на веб-сторінку euua.org.

Представники Зеленського стверджують, що після реєстрації на цьому сайті користувачеві на мобільний телефон приходить СМС, що містить посилання на Telegram та Viber-канали. У зазначеному каналі в «Телеграм» й з’явилося скандальне відео з фурою.

У штабі Зеленського заявили, що рекомендуватимуть кандидату в президенти посилити охорону.

Нагадаємо, 10 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи фахівцям Добровільної антидопінгової асоціації VADA. У штабі політика повідомили, що кандидат готується до дебатів і не може здавати аналізи повторно.