Аналізи кандидатів: Зеленський не буде здавати кров експертам VADA

https://racurs.ua/ua/n120585-analizy-kandydativ-zelenskyy-ne-bude-zdavaty-krov-ekspertam-vada.html

Ракурс

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не буде сьогодні здавати аналізи фахівцям Добровільної антидопінгової асоціації VADA. Консультант Зеленського Дмитро Разумков розповів, що кандидат готується до дебатів і не може здавати аналізи повторно.

За словами Разумкова, Зеленський піде 19 квітня на «Олімпійський» для проведення дебатів. Про це повідомляє «ВВС Україна», посилаючись на коментар Разумкова для видання.

Тим часом, чинний голова держави Петро Порошенко готовий прийняти участь у дебатах на стадіоні та у студії «Суспільного». У штабі кандидата розповіли, що він прийде для повторної здачі аналізів. Фахівці чекатимуть сьогодні на кандидатів с 15.00 до 18.00. Матеріал відправлять до лабораторії у США, а результати надішлють через три дні.

Здати аналізи фахівцям VADA запропонував кандидатам зірка українського боксу Володимир Кличко.

Зазначимо, що VADA з 2011 року займається антидопінговими практиками та програмами у змішаних єдиноборствах та боксі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський та Порошенко планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном в один і той самий день у Парижі. Зустріч запланована на 12 квітня.