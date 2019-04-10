Порошенко знову прийшов здавати аналізи на НСК "Олімпійський"

https://racurs.ua/ua/n120579-poroshenko-pryynyav-vyklyk-volodymyra-klychka-i-zdaie-analizy-ekspertam-vada-translyaciya.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко прийняв виклик Володимира Кличка і 10 квітня здає аналізи на НСК «Олімпійський» для експертів VADA — добровільної антидопінгової асоціації (Voluntary Anti-Doping Association).

Нагадаємо, що сьогодні зірка українського боксу Володимир Кличко запросив учасників другого туру президентських виборів здати повторні аналізи експертам організації VADA на НСК «Олімпійський» у Києві 10 квітня з 15.00 до 18.00. Кличко розкритикував попередні здачі аналізів, назвавши їх примітивними, і запросив до Києва організацію VADA.

Нагадаємо, що до другого туру президентських виборів, голосування на якому відбудеться 21 квітня, вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.