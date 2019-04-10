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Ракурс
Порошенко знову прийшов здавати аналізи на НСК "Олімпійський"

Порошенко прийняв виклик Володимира Кличка і здає аналізи експертам VADA (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 кві 2019, 16:11
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Президент України Петро Порошенко прийняв виклик Володимира Кличка і 10 квітня здає аналізи на НСК «Олімпійський» для експертів VADA — добровільної антидопінгової асоціації (Voluntary Anti-Doping Association).

Нагадаємо, що сьогодні зірка українського боксу Володимир Кличко запросив учасників другого туру президентських виборів здати повторні аналізи експертам організації VADA на НСК «Олімпійський» у Києві 10 квітня з 15.00 до 18.00. Кличко розкритикував попередні здачі аналізів, назвавши їх примітивними, і запросив до Києва організацію VADA.

Нагадаємо, що до другого туру президентських виборів, голосування на якому відбудеться 21 квітня, вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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