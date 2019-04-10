Володимир Кличко, фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n120558-vybory-2019-klychko-zaproshuie-kandydativ-u-prezydenty-zdaty-analizy-vada-sogodni.html

Ракурс

Відомий український спортсмен Володимир Кличко запрошує учасників другого туру президентських виборів здати повторні аналізи експертам організації VADA сьогодні на стадіоні «Олімпійський» у Києві з 15.00 до 18.00.

За словами Кличка, він не має контактів із жодним із кандидатів, лише через ЗМІ та соціальні мережі, проте, на його думку, учасники президентських виборів почують його заклик. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Один з кандидатів, як я чув, погодився, а інший ще не впевнений», — зазначає Кличко.

Той тест, який кандидати вже пройшли, був «абсолютно примітивним», наголошує Кличко, оскільки за дві години не можна пройти компетентний тест.

«Тому я запросив організацію VADA», — зазначив Кличко.

Він наголосив на відмінності між двома антидопінговими організаціями, назви котрих в українській вимові звучать однаково, проте в англомовному написанні розрізняються однією буквою — VADA (Добровільна антидопінгова асоціація, Voluntary Anti-Doping Association) і WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство, World Anti-Doping Agency).

«Одна світова, інша — добровільна. Тут сьогодні перебуває добровільна, оскільки світова не проводить ці тести, однак вони користуються однією лабораторією та одними спеціалістами», — розповів Кличко.

Він запевнив, що протягом трьох днів будуть отримані абсолютно відкриті чесні результати.

«Людина, яка стане президентом, має бути чистою в своїх аналізах та своїх думках, вона керуватиме державою та десятками мільйонів людей. Тому я вважаю, що ініціатива кандидатів була унікальною, я вважаю — навіть історичною. Ця історична подія відбулася у нас в Києві в Україні… Вважаю, що по всьому світу таке має бути імплементовано», — зазначає Кличко.

До другого туру президентських виборів, голосування на якому відбудеться 21 квітня, вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). На цій посаді він буде консультантом з технічних питань.