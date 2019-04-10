Владимир Кличко, фото: Hyser

https://racurs.ua/n120558-vybory-2019-klichko-priglashaet-kandidatov-v-prezidenty-sdat-analizy-vada-segodnya.html

Ракурс

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко приглашает участников второго тура президентских выборов сдать повторные анализы экспертам организации VADA сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве с 15.00 до 18.00.

По словам Кличко, он не имеет контактов ни с одним из кандидатов, только через СМИ и социальные сети, однако, по его мнению, участники президентских выборов услышат призыв. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямий».

«Один из кандидатов, как я слышал, согласился, а другой еще не уверен», — отмечает Кличко.

Тот тест, который кандидаты уже прошли, был «абсолютно примитивным», подчеркивает Кличко, поскольку за два часа нельзя пройти компетентный тест.

«Поэтому я пригласил организацию VADA», — отметил Кличко.

Он обратил внимание на различия между двумя антидопинговыми организациями, названия которых в украинском произношении звучат одинаково, но в англоязычном написании отличаются одной буквой — VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация, Voluntary Anti-Doping Association) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство, World Anti-Doping Agency).

«Одна мировая, другая — добровольная. Здесь сегодня находится добровольная, поскольку мировая не проводит эти тесты, однако они пользуются одной лабораторией и одними специалистами», — рассказал Кличко.

Он заверил, что в течение трех дней будут получены абсолютно открытые честные результаты.

«Человек, который станет президентом, должен быть чистым в своих анализах и своих мыслях, он будет руководить государством и десятками миллионов людей. Поэтому я считаю, что инициатива кандидатов была уникальной, я считаю — даже исторической. Это историческое событие произошло у нас в Киеве в Украине… Считаю, что по всему миру такое должно быть имплементировано», — отмечает Кличко.

Во второй тур президентских выборов, голосования на котором состоится 21 апреля, вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На этой должности он будет консультантом по техническим вопросам.