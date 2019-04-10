На выборах в парламент Израиля лидирует правящая партия. Фото: Комсомольская правда

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Ракурс

На выборах в парламент Израиля побеждает партия «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом свидетельствуют уже подсчитанные почти 96% протоколов.

Правящая партия получит 37 мест в новом парламенте. Вторую позицию занимает оппозиционный блок «Кахоль-Лаван», лидером которого является экс-руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Бенни Ганц. Эта политическая сила получит 36 мест в Кнессете. Ожидается, что партия «Ликуд» и партнеры по коалиции получат 65 из 120 мест в парламенте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские средства массовой информации.

Третью позицию может занять ультрарелигиозная партия ШАС, депутаты этой политической силы получат восемь мест. Далее по подсчетам идет ультра-ортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора», представители которого могут получить семь мандатов. Шесть мест в Кнессете могут занять депутаты партии «Наш дом Израиль».

Явка избирателей на избирательные участки составила 61%. На предыдущих выборах в парламент, в 2015 году, израильтяне были активнее.

Как известно, Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство с 2009 года. Несмотря на то, что против премьер-министра открыто уголовное производство, он популярен среди населения. Этого чиновника поддерживает администрация Дональда Трампа.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию, в которой признан суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что такое решение Соединенных Штатов — это «историческая справедливость» и «дипломатическая победа» и Израиль получил Голанские высоты в справедливой оборонительной войне.