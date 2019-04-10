Дмитрий Язов, фото: Министерство обороны Российской Федерации

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Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) возбудило дело против трех судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили бывшего министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы за причастность к кровавым событиям января 1991 года в Вильнюсе.

Россияне подозревают их в вынесении заведомо неправосудного приговора, сообщает агентство ТАСС.

Кроме Язова тогда осудили еще ряд граждан РФ.

В СК РФ считают, что «судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым действий фактическим обстоятельствам событий», в частности заявляют о якобы участии в этом инциденте «третьей стороны», представители которой стреляли по гражданскому населению с крыш и верхних этажей домов, расположенных рядом с Вильнюсским телецентром.

Литва провозгласила свою независимость от Советского Союза еще в марте 1990 года. В январе 1991 года советское руководство сделало попытку силой вернуть Литву в состав СССР. В результате противостояния у здания Вильнюсского телецентра 13 января погибли 14 гражданских лиц и один военнослужащий.

Напомним, Язова в Литве обвиняли в создании в конце 1990 года группы из 160-ти военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в Советский Союз. В эту группе также входили ныне покойные глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин. Язова уволили с должности и арестовали в августе 1991 после неудачной попытки государственного переворота в СССР, предпринятой членами ГКЧП.