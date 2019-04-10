Дмитро Язов, фото: Міністерство оборони Російської Федерації

https://racurs.ua/ua/n120555-slidkom-rf-porushyv-spravu-proty-lytovskyh-suddiv-kotri-vynesly-vyrok-kolyshnomu-ministru-oborony.html

Ракурс

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації (СК РФ) порушило справу проти трьох суддів Вільнюського окружного суду, котрі заочно засудили колишнього міністра оборони Радянського Союзу Дмитра Язова до десяти років позбавлення волі за причетність до кривавих подій січня 1991 року у Вільнюсі.

Росіяни підозрюють їх у винесенні завідомо неправосудного вироку, повідомляє агентство ТАСС.

Крім Язова тоді засудили ще низку громадян РФ.

У СК РФ вважають, що «суддям було достовірно відомо про невідповідність інкримінованих обвинуваченим діянь фактичним обставинам подій», зокрема заявляють про нібито участь у цьому інциденті «третьої сторони», представники котрої стріляли по цивільному населенню з дахів та верхніх поверхів будинків, розташованих поряд із Вільнюським телецентром.

Литва проголосила свою незалежність від Радянського Союзу ще в березні 1990 року. У січні 1991 року радянське керівництво зробило спробу силою повернути Литву до складу СРСР. В результаті протистояння біля будівлі Вільнюського телецентру 13 січня загинули 14 цивільних осіб та один військовослужбовець.

Нагадаємо, Язова в Литві звинувачували в створенні наприкінці 1990 року групи зі 160-ти військових і політичних діячів з метою повернення Литви до Радянського Союзу. До цієї групи також входили нині покійні очільник МВС СРСР Борис Пуго, голова КДБ Володимир Крючков і секретар ЦК КПРС Олег Шенін. Язова звільнили з посади та заарештували в серпні 1991 після невдалої спроби державного перевороту в СРСР, здійсненої членами ДКНС.