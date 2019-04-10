Затримано чиновника Вінницької ОДА, який налагодив систему 10-відсоткових відкатів від підприємців

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У Вінниці під час одержання відкату поліція затримала посадовця облдержадміністрації. Він вимагав у підприємців майже 180 тис. грн неправомірної вигоди за підписання актів виконаних робіт.

Керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації налагодив систему отримання відкатів від суб'єктів господарювання, повідомили 10 квітня у Національній поліції.

Слідчі встановили, що гроші фігурант провадження вимагав та отримував від представників комерційних структур, які перемогли на тендерах на проведення робіт за бюджетні кошти. Сума неправомірної вигоди зазвичай складала 10% від суми перерахованих коштів відповідно до актів виконаних робіт.

Чиновника затримали 9 квітня під час отримання майже 180 тис. грн хабара. Гроші вилучили, а слідчий відділ управління Нацполіції у Вінницькій області відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, що на початку квітня 2019 року СБУ затримала директора одного з комунальних підприємств Львова, який вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище. Оперативники встановили, що посадовець організував схему з фіктивного постачання вапна, яке мало використовуватись для станції очистки фільтратів сміттєзвалища. Директор планував використовувати тільки третину від передбаченої технологічним процесом кількості вапна й отримав би 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар.