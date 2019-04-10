Зеленський запланував 10 рішень у разі перемоги на виборах. Фото: OPAD

https://racurs.ua/ua/n120553-zelenskyy-na-posadi-prezydenta-u-shtabi-polityka-rozpovily-pro-pershi-10-rishen.html

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Володимир Зеленський в разі обрання президентом почне вирішувати найбільш важливі проблеми, які, на його думку, хвилюють українців.

Зеленський-президент вважає, що в першу чергу варто вирішувати проблему бойових дій на Донбасі, викорінювати корупцію та працювати над зростанням економіки. Про це заявили ідеолог передвиборної кампанії Зеленського Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев в коментарі виданню LIGA.net.

Десять перших рішень Зеленського у разі обрання президентом:

До участі в нормандському форматі запросить Сполучені Штати Америки та Велику Британію. Готуються візити до глави США Дональда Трампа, канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона. Також Зеленський готовий вести прямі переговори з Москвою, але з бойовиками ОРДЛО перемовини вестися не будуть. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука. Зеленський усуне «конкуренцію» між Міністерством оборони і Генеральним штабом Збройних сил України. Призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів. Новий президент запропонує парламенту України ухвалити проект закону про медіацію. Зеленський вважає, що людина повинна мати право вибору: звертатися до суду чи використати альтернативний спосіб вирішення спору. Зеленський внесе у Раду економічний блок законопроектів: 5% податкова амністія з 2020 року, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань, міжнародний обмін податковою інформацією. Внесе кандидатури міністра оборони, глави Міністерства закордонних справ, очільників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури. Імена цих осіб Зеленський планує озвучити до 19 квітня. Неофіційно представники Зеленського озвучили наступні прізвища: глава МЗС Олександр Данилюк, Генеральний прокурор — екс-прокурор США Марта Борщ або екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеши, очільник СБУ — Ігор Смешко. Запропонує Верховній Раді ухвалити пакет проектів законів про народовладдя. Таким чином планується врегулювати питання загальнонаціонального та місцевих референдумів, петицій, а також відкликання народних депутатів та імпічменту президента. Проведе аудит держави. Цим займеться спеціальний консультативний орган із експертів. Зокрема, планується запросити фахівців з-за кордону. Аудит повинні провести впродовж 3−4 місяців. Впровадить «секретний план» для українського парламенту, який «який здивує багатьох», якщо Зеленський не найде спільної мови з депутатами Реформує Адміністрацію президента, від так званих кураторів позбавляться. Зеленський вважає, що АП повинна виконувати функцію канцелярії та напрацьовувати ідеї. Списки тих, хто відвідував АП, розсекретять.

Нагадаємо, у першому турі за кандидата в президенти Володимира Зеленського проголосували 5 млн 714 тис. осіб (30,24%), а чинного голову держави Петра Порошенка підтримали 3 млн 14 тис. українців (15,95%).