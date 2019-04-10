Зеленский запланировал 10 решений в случае победы на выборах. Фото: OPAD

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Ракурс

Владимир Зеленский в случае избрания президентом начнет решать наиболее важные проблемы, которые, по его мнению, волнуют украинцев.

Зеленский-президент считает, что в первую очередь стоит решать проблему боевых действий на Донбассе, искоренять коррупцию и работать над ростом экономики. Об этом заявили идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев в комментарии изданию LIGA.net.

Десять первых решений Зеленского в случае избрания президентом:

К участию в нормандском формате пригласит Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Готовятся визиты к главе США Дональду Трампу, канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Также Зеленский готов вести прямые переговоры с Москвой, но с боевиками ОРДЛО переговоры вестись не будут. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука. Зеленский устранит «конкуренцию» между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, проведенного при участии международных экспертов. Новый президент предложит парламенту Украины принять проект закона о медиации. Зеленский считает, что человек должен иметь право выбора: обращаться в суд или использовать альтернативный способ решения спора. Зеленский внесет в Раду экономический блок законопроектов: 5% налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией. Внесет кандидатуры министра обороны, главы Министерства иностранных дел, глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Имена этих лиц Зеленский планирует озвучить до 19 апреля. Неофициально представители Зеленского озвучили следующие фамилии: глава МИД Александр Данилюк, Генеральный прокурор — экс-прокурор США Марта Борщ или экс-председатель Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, глава СБУ Игорь Смешко. Предложит Верховной Раде принять пакет проектов законов о народовластии. Таким образом планируется урегулировать вопросы общенационального и местных референдумов, петиций, а также отзыв депутатов и импичмент президента. Проведет аудит государства. Этим займется специальный консультативный орган из экспертов. В частности, планируется пригласить специалистов из-за рубежа. Аудит должны провести в течение 3−4 месяцев. Внедрит «секретный план» для украинского парламента, который «удивит многих», если Зеленский не найдет общего языка с депутатами. Реформирует Администрацию президента, от так называемых кураторов избавятся. Зеленский считает, что АП должна выполнять функцию канцелярии и нарабатывать идеи. Списки тех, кто посещал АП, рассекретят.

Напомним, в первом туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 5 млн 714 тыс. лиц (30,24%), а действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 3 млн 14 тыс. украинцев (15,95%).