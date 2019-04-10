Великобритания и Нидерланды ограничили обмен развединформацией с Австрией, фото: Londonist

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Британская и голландская разведки значительно ограничили объем информации, которой они обмениваются с Австрией, главным образом из-за связи между правящей «Партией Свободы» и «Единой Россией».

Об этом во вторник заявил австрийский депутат Питер Пилц, сообщает агентство Reuters.

«Партия свободы» является младшим коалиционным партнером консерваторов австрийского канцлера Себастьяна Курца, но она контролирует большинство ведомств сферы безопасности. Так, министры из этой партии возглавляют Министерство обороны и Министерство внутренних дел, которое, в свою очередь, контролирует главное разведывательное агентство Австрии.

Отмечается, что связь между «Партией свободы» и партией «Единая Россия», включая официальное соглашение о сотрудничестве, уже давно вызывает беспокойство западных спецслужб.

Комментариев Министерства внутренних дел Австрии по поводу этого заявления пока нет.

Напряженность в отношениях австрийских спецслужб с разведывательными службами некоторых европейских партнеров увеличилась после того, как в декабре 2017 года к власти пришли правительство Курца и «Партия свободы». Так, ссылаясь на традиции нейтралитета, Австрия в прошлом году отказалась присоединиться к большинству стран Евросоюза, которые выдворили российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери.

Напомним, в прошлом году Курц заявлял, что поддерживает постепенное снятие санкций с России, но не видит для этого оснований.