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Далай-лама XIV, фото: «Википедия»

Далай-ламу госпитализировали в Индии: стала известна причина

10 апр 2019, 09:38
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В Индии госпитализировали Далай-ламу XIV.

По словам его помощника, 83-летний духовный лидер тибетского буддизма вернулся в свой дом в городе Дхарамсале (штат Химачал-Прадеш) после встречи с молодежными лидерами в столице страны Нью-Дели, после чего почувствовал «некоторый дискомфорт», сообщает CNN.

В результате Далай-ламу госпитализировали в больницу в Дели. Там медики обнаружили у него легочную инфекцию. Сейчас его состояние стабильное, в больнице Далай-лама пробудет два-три дня.

Далай-лама считается главой всего тибетского буддизма. До 1959 года носители этого титула руководили Тибетом. После захвата Тибета Китаем Далай-лама XIV был вынужден уехать в Индию. В прошлом месяце была 60-я годовщина этого события. В 1989 году Далай-лама XIV стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В марте 2011 года он объявил о сложении с себя полномочий политического лидера Тибета, подчеркнув, что останется духовным лидером тибетцев. После этого в регионе были проведены выборы, в результате которых премьер-министром Тибета стал 44-летний юрист Лобсанг Сангай.

Напомним, в 2016 году в Тибете создали заповедник темного неба.


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