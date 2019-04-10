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Далай-лама XIV, фото: «Вікіпедія»

Далай-ламу госпіталізували в Індії: стала відома причина

10 кві 2019, 09:38
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В Індії госпіталізували Далай-ламу XIV.

За словами його помічника, 83-річний духовний лідер тибетського буддизму повернувся до свого дому в місті Дхарамсалі (штат Хімачал-Прадеш) після зустрічі з молодіжними лідерами в столиці країни Нью-Делі, після чого відчув «деякий дискомфорт», повідомляє CNN.

В результаті Далай-ламу госпіталізували до лікарні в Делі. Там медики виявили в нього легеневу інфекцію. Наразі його стан стабільний, в лікарні Далай-лама пробуде два-три дні.

Далай-лама вважається головою всього тибетського буддизму. До 1959 року носії цього титулу керували Тибетом. Після захоплення Тибету Китаєм Далай-лама XIV був вимушений виїхати до Індії. Минулого місяця була 60-та річниця цієї події. У 1989 році Далай-лама XIV став лауреатом Нобелівської премії миру.

У березні 2011 він оголосив про складання з себе повноважень політичного лідера Тибету, наголосивши, що залишиться духовним лідером тибетців. Після цього в регіоні були проведені вибори, в результаті котрих прем'єр-міністром Тибету став 44-річний юрист Лобсанг Сангай.

Нагадаємо, у 2016 році в Тибеті створили заповідник темного неба.


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