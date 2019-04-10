Частину стіни на кордоні США та Мексики будуватимуть дві компанії. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n120550-pentagon-uklav-kontrakty-na-1-mlrd-dol-z-kompaniyamy-na-budivnyctvo-stiny-na-kordoni-z-meksykou.html

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Ділянку стіни на кордоні Сполучених Штатів Америки та Мексики будуватимуть дві приватні компанії.

Відповідні контракти з будівельниками уклало Міністерство оборони США. Приватні компанії за свою роботу отримають від Пентагону 976 млн дол. Про це повідомив прес-центр американського оборонного відомства.

Так, приватна компанія SLSCO зі штату Техас будуватиме стіну на кордоні в штаті Нью-Мексико. За свою роботу фірма отримає 789 млн дол. Ще 187 млн дол. перерахують на рахунки приватного підприємства Barnard Construction зі штату Монтана. Робітники цієї компанії займуться зведенням загорожі у штаті Арізона.

Як відомо, в березні виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанахан розпорядився виділити мільярд доларів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою. На ці гроші збудують ділянку довжиною 91 км, а висота стіни складе 5,5 м. Загалом на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні потрібно 8 млрд дол.

Нагадаємо, в Конгресі США республіканці та демократи не можуть дійти згоди щодо будівництва загорожі на американо-мексиканському кордоні. Це призвело до того, що президент Дональд Трамп 15 лютого оголосив в країні надзвичайний стан. Таким чином лідер американців хотів отримати відповідні кошти, оскільки будівництво стіни — одна із його передвиборних обіцянок. Однак гроші на будівництво об'єкту виділені не були, а 14 березня Сенат підтримав резолюцію про скасування надзвичайного стану.