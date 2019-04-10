Часть стены на границе США и Мексики будут строить две компании. Фото: RT

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Участок стены на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики будут строить две частные компании.

Соответствующие контракты со строителями заключило Министерство обороны США. Частные компании за свою работу получат от Пентагона 976 млн долл. Об этом сообщил пресс-центр американского оборонного ведомства.

Так, частная компания SLSCO из штата Техас будет строить стену на границе в штате Нью-Мексико. За свою работу фирма получит 789 млн долл. Еще 187 млн долл. перечислят на счета частного предприятия Barnard Construction из штата Монтана. Рабочие этой компании займутся возведением заграждения в штате Аризона.

Как известно, в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан распорядился выделить миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. На эти деньги построят участок длиной 91 км, а высота стены составит 5,5 м. В целом на строительство стены на американо-мексиканской границе нужно 8 млрд долл.

Напомним, в Конгрессе США республиканцы и демократы не могут прийти к согласию по строительству заграждения на американо-мексиканской границе. Это привело к тому, что президент Дональд Трамп 15 февраля объявил в стране чрезвычайное положение. Таким образом лидер американцев хотел получить соответствующие средства, поскольку строительство стены — одно из его предвыборных обещаний. Однако деньги на строительство объекта выделены не были, а 14 марта Сенат поддержал резолюцию об отмене чрезвычайного положения.