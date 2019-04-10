Золото Венесуэлы продают за границу. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n120549-maduro-prodoljaet-prodavat-zoloto-venesuely-za-granicu-reuters.html

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Золото Венесуэлы продолжают продавать за границу. Из хранилища Центрального банка Венесуэлы подконтрольные президенту Николасу Мадуро чиновники вывезли 8 т золота с целью дальнейшей продажи за границу.

Источники в парламенте Венесуэлы утверждают, что золотые слитки были вывезены из хранилища еще на прошлой неделе. В общем с начала 2019 года золотые резервы Центрального банка Венесуэлы сократились на 30 т. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что сейчас Венесула владеет золотыми запасами почти на 100 т золота. Оно оценивается на сумму почти 4 млрд долл. Если правительство продолжит в таком же темпе продавать золото иностранцам, то его запасы иссякнут к концу текущего года. В правительстве Мадуро объясняют, что вынуждены продавать золото из-за ужесточения санкций США.

Пока Центральный банк Венесуэлы и Министерство информации не ответили на официальные запросы Reuters.

Напомним, в феврале из Центрального банка Венесуэлы вывезли около 8 т золота. То, куда именно отправили золото, осталось загадкой. В целом в феврале Мадуро планировал продать около 29 т золота.